Губернатор Артамонов: За ночь над промзоной Липецка сбили девять дронов ВСУ

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В ночь на 30 июня дежурные системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку террористической атаки киевского режима на российский регион. Девять беспилотников ВСУ уничтожены над промышленной зоной Липецка.
Об этом сообщил глав региона Игорь Артамонов. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что жертв и ранений среди населения в результате массированной атаки удалось избежать. На месте падения дронов продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб. Он также поблагодарил за слаженную работу бойцов ПВО, которые сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы БПЛА противника.
Артамонов добавил, что фрагменты одного из сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в частном секторе Липецка. Губернатор пообещал собственникам помощь со стороны администрации в ремонте жилья.
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Александр Бойцов