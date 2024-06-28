В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

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Три беспилотника самолетного типа сбиты над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.Никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил глава региона.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак