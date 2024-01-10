Губернатор Богомаз: Мирный житель пострадал при обстреле села Подывотье в Брянской области

Фото: istockphoto/RamonCast
Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. В результате обстрела ранение получил местный житель.
Напоминаем, что это уже не первая террористическая атака на Брянскую область. Ранее ВСУ обстреляли село Левашовка, также расположенное в Севском районе, и село Азаровка Стародубского муниципального округа. В населённых пунктах было повреждено несколько домов, из людей, к счастью, никто не пострадал.
Читайте также:
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли два села в Брянской области
Старовойт: В результате обстрела села Горналь погибла женщина
Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Александр Бойцов