Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли два села в Брянской области

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Украинские террористы обстреляли село Левашовка Севского района и село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В общей сложности по населённым пунктам было выпущено более 14 снарядов.
В посёлке Азаровка частичные повреждения получил один жилой дом. В настоящее время продолжается осмотр территорий, подвергшихся обстрелу. На местах работают оперативные службы.
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