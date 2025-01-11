Губернатор Богомаз: Три жителя Брянской были ранены при обстреле ВСУ

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov
ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он добавил, что все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, им оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, по словам губернатора, серьёзные повреждения получило административное здание в селе. В настоящее время продолжается обследование территории, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Климовский район — один из шести районов Брянской области, имеющих общую границу с Украиной. Он граничит с территорией Черниговской области и постоянно подвергается обстрелам.
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Кроме того, по словам губернатора, серьёзные повреждения получило административное здание в селе. В настоящее время продолжается обследование территории, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Климовский район — один из шести районов Брянской области, имеющих общую границу с Украиной. Он граничит с территорией Черниговской области и постоянно подвергается обстрелам.
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Александр Бойцов