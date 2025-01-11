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Губернатор Богомаз: Три жителя Брянской были ранены при обстреле ВСУ

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он добавил, что все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, им оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, по словам губернатора, серьёзные повреждения получило административное здание в селе. В настоящее время продолжается обследование территории, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.



Климовский район — один из шести районов Брянской области, имеющих общую границу с Украиной. Он граничит с территорией Черниговской области и постоянно подвергается обстрелам.

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#брянская область
SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области
11 января 2025, 14:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили очередной населённый пункт в Курской области. Речь идёт о селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе.
В штурме села принимали участие подразделения группировки войск «Север» и 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, сообщает телеграм-канал SHOT. Российские части отбили все контратаки противника. В ходе боёв ВСУ потеряли до 100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортёров (БТР), боевую машину пехоты (БМП) Bradley и бронеавтомобиль «Козак».

По данным телеграм-канала, российские военные не только установили полный контроль над селом Николаево-Дарьино, но и произвели зачистку населённого пункта. В министерстве обороны РФ данную информацию пока не подтвердили.

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#вс рф
#курская область
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За «Пятёрочку»: Посмеявшийся над магазином в Судже солдат ВСУ взят в плен
Посмеявшийся над магазином «Пятёрочка» в Судже солдат ВСУ взят в плен
11 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto/Diy13

Военнослужащий ВСУ, посмеявшийся по время вторжения в Курскую область нал ассортиментом в магазине «Пятерочка» в Судже, попал в плен.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взят в плен бойцами российской групп «Север». Это произошло у хутора Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

На допросе Матвиенко заявил, что был призван в ВСУ насильно, ему угрожали отнять дом, если он будет избегать мобилизации. Также военнослужащий утверждает, что якобы непосредственно не принимал участия в боевых действиях, а «прятался в подвалах».

После вторжения ВСУ в Курскую область Матвиенко снял видео, в котором заявлял, что «заехал в "Пятерочку"», ассортимент в которой «не очень».

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#курская область
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Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
11 января 2025, 13:01

Фото: istockphoto/Zeferli

Один из центров, куда отводят подразделения ВСУ для пополнения и переформирования, мог попасть под российский ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что «прилетело», по косвенным данным, именно по центру, где потрёпанные на передовой украинские подразделения получают пополнения. Об этом говорит тот факт, что около десятка тяжело раненых военнослужащих привезли в городскую больницу, выселив оттуда гражданских пациентов. Лебедев подчеркнул, что в составе пополнений есть и иностранные военные, направляемые в части ВСУ в качестве командиров.

Кроме того, по словам подпольщика, ракетные удары были нанесены по складам автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской области и по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс.

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#военные
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#всу
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Появилось видео последствий удара дрона ВСУ по жилому дому в Котовске
11 января 2025, 12:39

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января. Повреждено несколько квартир, в одной из них обрушился балкон.
Взрыв был такой силы, что вылетели стёкла даже в окнах соседних домов, сообщает телеграм-канал SHOT, сопроводив пост соответствующим видео. Территория вокруг двух домов на Колхозной улице, подвергшихся атаке, оцеплена. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, работают экстренные службы.

Жильцы повреждённых квартир временно разместились у родственников и соседей. По последним данным, в результате взрывов пострадали 11 человек, им оказана медицинская помощь. Подчёркивается, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Они получили лёгкие ранения, в основном — порезы от разлетевшихся осколков стёкол.






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#сотрудники
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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
11 января 2025, 12:37

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение подразделениям четырех бригад противника в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого. Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 535 боевиков, три автомобиля, а также танк Leopard.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#днр
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#минобороны рф
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Минобороны: Штатное оружие позволяет снайперам ВС РФ поражать цели сквозь стены
11 января 2025, 12:19

Фото: istockphoto/Three Spots

Винтовки российских снайперов являются не только высокоточными, но и обладают большой пробивной силой. Штатное вооружение позволяет стрелкам поражать цели даже сквозь стены зданий.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в министерстве обороны РФ. В ведомстве привели в пример боевую работу снайперов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север». Бойцы подразделения снайперов в режиме свободной охоты скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая действия штурмовых групп в пригранчных районах Курской области.

«Благодаря калибру штатного вооружения снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий», — уточнили в оборонном ведомстве.

По словам заместителя командира снайперского взвода с позывным Айсман, незаменимым инструментом в их работе является тепловизор. Этот прибор позволяет обнаруживать цели в условиях плохой видимости, в тумане и сумерках.

Снайперская работа является универсальной. Они могут действовать как свободные охотники, разведчики, корректировщики огня, аа также прикрывают расчёты станковых гранатомётов, ведущих беглый огонь.

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#вооружения
#рф
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Массированная атака российской территории дронами и сдача позиций ВСУ: последние новости СВО
11 января 2025, 11:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские войска продолжают активные боевые действия на важных участках фронта, включая Часов Яр, Торецк и Покровское направление, добиваясь значительных успехов.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 11 января


В ночь на 11 января дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 85 украинских беспилотников. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о перехвате 31 БПЛА над Черным морем, 16 беспилотников сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 14 аппаратов — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 2 — над Тамбовской областью, а также по одному дрону в Крыму и Курской области.

В Тамбовской области летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома г. Котовск. По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Первышева, от осколков стекол пострадали несколько человек, погибших нет.

Курская область


В Курской области продолжаются ожесточённые сражения, в которых российские военные постепенно, но неуклонно разрушают оборонительные позиции украинских сил. Продвижение осуществляется по всему фронту, от Погребков до Никольского. В отдельных районах подразделения ВС РФ уже форсировали реку Малая Локня.

В Курской области противник, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешных попыток контратаки на различных участках фронта в приграничной зоне Суджанского района.

Российские военные завершили зачистку вражеских опорных пунктов между населёнными пунктами Гуево и Куриловка. Продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах Махновка и Черкасская Поречная, куда противник перебрасывает дополнительные силы.

Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области
Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области

Угледарский фронт


На Угледарском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска атакуют позиции Вооружённых сил Украины в районе Янтарного и контролируют дорогу, ведущую из этого населённого пункта в Дачное, где сейчас идут бои на окраинах. В районе населенного пункта Шевченко российские войска укрепились на северном берегу реки Улаклы. Также наблюдается продвижение в направлении поселка Разлив.

Часов Яр


В Часов Яре по-прежнему напряжённая ситуация. На территории Огнеупорного комбината не утихают ожесточённые столкновения: российские войска отбили ещё два производственных корпуса. На севере города под контролем находятся районы Северный и Десятый. Продолжается зачистка в районе поселка Новосеверный. К югу от города, в районе Ступочек, российские войска расширили зону контроля, продвинувшись на 500 метров.

Покровское направление


Населённый пункт Барановка почти полностью перешёл под контроль российских вооружённых сил. В данный момент идут бои в районе Тарасовки, где противник понемногу отступает. По информации из источников на местах, операция по зачистке территории между Даченским и местным Шевченко была успешно завершена. В то же время, позиции ВСУ в районе Чинушино продолжают терять свою обороноспособность.

На северо-западной окраине Солёного не утихают ожесточённые бои за контроль над местным карьером. Этот район имеет важное стратегическое значение: контроль над ним открывает российским войскам путь к Удачному. С северной шахты этого населённого пункта хорошо просматривается важная дорога на Павлоград, что делает её ключевым пунктом на данном участке фронта.

К югу от Солёного российские войска продолжают теснить противника. Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации завершили операции по освобождению Ясеневого, откуда началось наступление в направлении населенного пункта Шевченко.

На Покровском направлении российские войска пока не начинают штурм города, но стремятся перекрыть пути снабжения противника, продвигаясь с юго-запада в направлении от Волково к Солёному. До Покровска (Красноармейска) остаётся всего несколько километров.

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Торецкое направление


В окрестностях города Торецка продолжаются боевые действия. Основные столкновения происходят на северо-западной окраине города. Здесь российские военные сосредоточили свои силы для атаки на последний стратегически важный объект обороны украинских войск — шахту «Торецкая» и прилегающие к ней отвалы.

Этот участок, несмотря на свои небольшие размеры, играет важную роль в стратегическом плане, поскольку является последним оплотом организованного сопротивления украинских войск в пределах городской черты.

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Глава Якутии Николаев подарил нож бойцу, победившему в рукопашной солдата ВСУ
11 января 2025, 11:19

Фото: istockphoto/zim286

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с российским штурмовиком Андреем Григорьевым, который провёл эпичный рукопашный бой на ножах с солдатом ВСУ и вышел из него победителем.
Об этом сам руководитель республики написал в своём телеграм-канале. По его словам, своей схваткой, заснятой нашлемной камерой противника, Андрей прославил себя на весь мир. Найдёнов рассказал, что после схватки с украинцем российский боец ещё несколько дней совершал рейд по тылам врага, уничтожил несколько солдат ВСУ, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Только после этого он вышел к своим.

Глава республики описал солдата как простого и скромного парня, который вовсе не считает себя героем. Он никому не рассказывает подробности тех событий и говорит, что просто выполнял свой воинский долг. Найдёнов подарил бойцу якутский нож.

«Якутия гордится!» — заключил политик.

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#якутия
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Власти Анапы рассказали о последствиях атаки беспилотников
11 января 2025, 10:24

Фото: iStock/bbsferrari

В результате атаки дронов ВСУ на Анапу никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.
Отмечается, что разрушений также зафиксировано не было. При этом угроза атаки БПЛА в городе еще сохраняется.

Согласно информации администрации, в городе были слышны взрывы в результате работы средств ПВО.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Тамбовской области после атаки БПЛА ВСУ пострадали не менее 3 человек
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