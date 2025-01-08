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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Харцызску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации связанных с преступлениями Украины вопросов администрации главы и правительства региона в своём Telegram-канале.


Отмечается, что в 14:30 (совпадает с мск) украинские войска совершили обстрел населённого пункта Харцызск. В общей сложности были выпущено две ракеты из РСЗО, тип которой не называется.

Ранее сообщалось, что удар по целям на территории Украины, нанесённый новейшим оружием «Орешник», показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

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#военные
#обстрел
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В российском регионе дрон боевиков ВСУ атаковал автомобиль семейной пары
В Белгородской области семейная пара пострадала посте атаки дрона ВСУ на авто
08 января 2025, 18:53

Фото: istockphoto/photosaint

В хуторе Леоновка Валуйского округа Белгородской области легковой автомобиль, в котором находилась пара, стал объектом атаки вражеского дрона. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара оба пассажира получили серьезные травмы: у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лица. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.

Гладков также отметил, что легковой автомобиль получил значительные повреждения — вся передняя часть машины была разрушена, а стекла выбиты. Специальные службы работают на месте инцидента, проводя необходимые мероприятия.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#военные
#автомобиль
#всу
#удар
#рф
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MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Британии к баллистическим ракетам
08 января 2025, 16:13

Фото: iStock/PavelRodimov

Удар «Орешником» подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что удар новейшей российской ракетой в ноябре прошлого года стал первым в истории применением такого рода вооружения. Также удар по цели в Днепропетровской области Украины показал уязвимость Британии к ударам баллистических ракет.

По словам обозревателей, действующие британские системы ПВО не смогут выстоять против более дальних и более сложных атак.

Также напомним, что союзники Великобритании в НАТО выражали свою озабоченность состоянием систем ПВО, стоящих на обороне страны.

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#ракета
#вс рф
#россия
#украина
#великобритания
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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 14 населённых пунктах Курской области
Группировка войск «Север» нанесла поражение формирования ВСУ под Курском
08 января 2025, 15:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска нанесли поражение формированиям десяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщается в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии Украины в районах сразу 14 приграничных населённых пунктов Курской области: Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.

Кроме того, российские войска с применением авиации и артиллерии поразили живую силу и военную технику украинской армии в районах десяти населённых пунктов курского приграничья и в трёх – Сумской области Украины.

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Названы возможные сроки ракетного удара ВСУ по Крымскому мосту
ВСУ могут ударить по Крымскому мосту до конца января
08 января 2025, 15:36

Фото: istockphoto/aapsky

До конца января Украина может нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Французский президент Эммануэль Макрон уже передал Зеленскому ракеты и самолёты для совершения этого теракта.
Как пишет издание MK.RU, командование Воздушных сил Украины 20 января может официально объявить о получении от Франции первых трёх истребителей Mirage 2000-5F. Их уже изъяли из авиаполков воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Как пишут французские СМИ, всего Киеву обещано от 12 до 20 «Миражей» в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000-5F адаптирован под носителя англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. Авторы публикации делают вывод: Макрон даёт в руки укрофашистам то оружие, о котором они так давно просили, то есть истребители, оснащённые ракетам, для поражения наземных целей в Крыму, то есть Крымского моста.

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Командир ВСУ озвучил причины дезертирства в обученной во Франции бригаде
Командир Драпатый: низкий боевой дух – причина дезертирства в 155-й бригаде
08 января 2025, 15:26

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Дезертирство в 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской связано с падением боевого духа среди военных и командиров, а также с недостаточным оснащением ресурсами. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый в своих соцсетях.
Отмечается, что военнослужащие, которые проходили подготовку во Франции, столкнулись с неэффективностью работы и отсутствием мотивации у командиров среднего звена.

Также Драпатый указал, что подготовка бойцов бригады велась в сложных условиях, которых оказалось недостаточно доя создания «из новобранцев – побратимов».

Кроме того, по словам командующего, формирование бригады имени Анны Киевской происходило в краткие сроки, поэтому полный контроль над всеми процессами было невозможно осуществить.

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#всу
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#обучение
#подготовка
#контроль
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ВС РФ поразили военные аэродромы и место сборки беспилотников ВСУ
08 января 2025, 14:26

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска поразили военные аэродромы и место сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удары по указанным целям были нанесены оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок ВС РФ.

Кроме того, военные нанесли удары по скопления живой силы и военной технике украинской армии.

Ранее в российском оборонном ведомстве назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
#обстрел
#атака
#военные
#сво
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Балицкий: ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
08 января 2025, 13:47

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью управляемой ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ совершили атаку на запорожский порт. В результате ударов никто не пострадал, однако образовались очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.

Балицкий уточнил, что удар был прицельным и пришёлся на одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Осуществлённая атака не повлияла на работу порта.

Губернатор назвал атаку циничной и бессмысленной, а её целью – создание экологической катастрофы в Азовском море.

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#всу
#атака
#запорожская область
#евгений балицкий
#обстрел
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ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов, заявил Рогов
Рогов: ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов
08 января 2025, 12:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска трансформировались в армию наёмников, которых используют для проведения терактов далеко за пределами Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране были задержаны семь иностранных наёмников, среди которых были трое, прибывших из Украины. Они готовили теракты на территории Венесуэлы.

Рогов отметил, что приезд украинских наёмников неслучаен. Чиновник убеждён, что эта операция была согласована на уровне высшего руководства Украины и военной разведки страны. В настоящее время ВСУ, по его словам, трансформировались в армию наёмников, которых западные спецслужбы используют для осуществления терактов в разных странах.

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#страны
#вооружения
#владимир теракт
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Сенатор Карасин: Атака на Энгельс — военно-политические судороги режима
08 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Атака украинских БПЛА на Саратов и Энгельс подтверждает слабость противника. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Карасин назвал удары на Саратов и Энгельс военно-политическими судорогами режима Зеленского, свидетельством слабости и неуверенности. Сенатор считает, что эти судороги будут продолжаться некоторое время, а задача России – сократить время их действия.

В ночь на 8 января зафиксирована массированная атака украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия, где произошел пожар. Пострадавших нет.

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