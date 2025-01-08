ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР

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ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Харцызску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации связанных с преступлениями Украины вопросов администрации главы и правительства региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в 14:30 (совпадает с мск) украинские войска совершили обстрел населённого пункта Харцызск. В общей сложности были выпущено две ракеты из РСЗО, тип которой не называется.
Ранее сообщалось, что удар по целям на территории Украины, нанесённый новейшим оружием «Орешник», показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.
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Анастасия Чинкова