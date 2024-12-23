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Украинские войска пытаются атаковать Донецк дальнобойными ракетами, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что сбили не менее шести дальнобойных ракет противника. Атака продолжается.
Военкор ВГТРК Андрей Руденко написал в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили по больнице им. Калинина в Донецке, находящейся в Калининском районе.
По его словам, удар производился с использованием американской системы РСЗО HIMARS. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.
20 декабря город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших.
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Военкор ВГТРК Андрей Руденко написал в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили по больнице им. Калинина в Донецке, находящейся в Калининском районе.
По его словам, удар производился с использованием американской системы РСЗО HIMARS. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.
20 декабря город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших.
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Элина Позднякова