Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью

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Ночью 10 января средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Саратовской областью. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.
По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО ликвидировали дрон.
9 января сообщалось, что 3 украинских беспилотника пытались атаковать Курскую область. Все дроны ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак