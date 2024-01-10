Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью

Колесная и гусеничная западная техника ВС Украины вязнет в снегу на некоторых участках в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости, ссылаясь на свои источники.