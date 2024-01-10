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Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Саратовской областью
10 января 2024, 08:02
Фото: istock / NatureNow

Фото: istock / NatureNow

Ночью 10 января средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Саратовской областью. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО ликвидировали дрон.

9 января сообщалось, что 3 украинских беспилотника пытались атаковать Курскую область. Все дроны ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Удары по приграничным регионам России стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на некоторых участках в зоне СВО
10 января 2024, 07:52

Фото: istock / IGOR KUTNII

Колесная и гусеничная западная техника ВС Украины вязнет в снегу на некоторых участках в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — отметил подполковник.
Как утверждает Марочко, главной проблемой является плохая проходимость техники Запада по рыхлому снегу. Эксперт объяснил, что частично данную проблему пытаются решить с помощью советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.

Ранее сообщалось, что инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#техника
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#сво
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Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом
Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом — МО РФ
10 января 2024, 06:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» оборудуют на Краснолиманском направлении новые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На вооружении военных инженеров группировки «Центр» мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что военные инженеры ЦВО для оборудования ходов сообщения, блиндажей и траншей применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Такая техника может копать окопы в условиях ограниченного пространства — например, в лесистой местности.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#техника
#сво
#всу
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Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка
Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire на Донецком направлении
10 января 2024, 05:50

Фото: iStock/Andrey Atanov

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных украинскими войсками на донецком направлении, были сбиты российской группировкой, передает РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России заявило о перехвате 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и уничтожении шести украинских беспилотников при помощи средств российской ПВО.

«Средства противовоздушной обороны успешно сбили два украинских беспилотника в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire», — отметил Астафьев.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки «Юг» на донецком направлении также нанесли поражение живой силе и технике противника, атаковав опорные пункты 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. По его словам, противник потерял до 240 военнослужащих, а также четыре пикапа и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

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МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
10 января 2024, 05:40

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВС Украины с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом рассказал военный лётчик с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости.
«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа — оценка «отлично», — цитирует агентство слова собеседника.

В Минобороны РФ уточнили, что штурмовики наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Соскин: Украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
10 января 2024, 04:45

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Верховная рада примет решение о повальной мобилизации, то украинские мужчины создадут в приграничных регионах собственное правительство.
«Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия», — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka.

Соскин считает, что мобилизация граждан Украины в настоящее время не имеет смысла, так как западные страны вряд ли согласятся в прежних объёмах финансировать Киев. Наступление ВСУ без помощи западных союзников не состоится, соответственно необходимость во всеобщем призыве исчезает. Аналитик подчеркнул, что Украине следует «вернуться к нормальной жизни», согласившись на перемирие с Россией.

Соскин также предположил, что недовольные украинские мужчины могут возглавить движение за мир с РФ.

«Когда мужчин много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — заключил бывший советник украинского лидера.

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Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском
МО: десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском
10 января 2024, 04:39

Фото: iStock/aapsky

Десантный расчет ПТРК «Корнет», используемый российскими войсками, совершил запуск управляемой ракеты, уничтожив западную бронированную машину ВСУ под Артемовском. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны журналистам.
«С помощью управляемой ракеты, запущенной с ПТРК „Корнет“, противотанковая группа успешно уничтожила одну из боевых бронированных машин противника. Вторая машина ВСУ отклонилась, двигаясь в сторону заднего участка, не успев провести ротацию личного состава», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что колонна ВСУ, состоящая из двух боевых бронированных машин западного производства, направлялась к линии боевого контакта для смены украинского личного состава. Российские десантники заметили их с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизорами.

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#запад
#ракеты
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«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
МО: «Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
10 января 2024, 04:10

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Расчёт 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил гаубицу «Краб» польского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы «Краб» ВС Украины. Координаты цели были переданы расчетам 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчёт «Гиацинта» незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу «Краб» и личный состав противника», - проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боевые задачи выполняют российские военнослужащие, включая добровольцев и мобилизованных граждан, прошедшие полный цикл подготовки на полигонах Западного военного округа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#запад
#россия
#украина
#минобороны рф
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«Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
МО: «Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
10 января 2024, 03:31

Фото: istock /AntonMatveev

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» из 6-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», завершили уничтожение укрепленных блиндажей, где находились бронетехника и подразделения ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
Пуски огня были осуществлены с использованием тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» на расстоянии более 4,5 километров, подчеркнули в ведомстве.

Министерство также подчеркнуло, что стрельба проводилась при помощи современных программных систем топогеодезической привязки. Завершив боевую задачу, расчеты систем ТОС-1А «Солнцепек» оперативно меняют боевые позиции и быстро перезаряжают установки.

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#стрельба
#всу
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Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове
«Общественное»: в Харькове произошло несколько взрывов
10 января 2024, 00:46

Фото: istockphoto/RamonCast

По данным Telegram-канала «Общественное», в Харькове произошло несколько взрывов.
«Наши корреспонденты сообщают о нескольких взрывах в Харькове», — говорится в материале.
В регионе объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года российская армия регулярно атакует объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По заявлению Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России. Вследствие этого в украинских регионах постоянно объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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