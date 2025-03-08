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Губернатор Евраев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Губернатор Евраев: при отражении атаки БПЛА в Ярославской области разрушений нет
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА в Ярославской области нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории региона могут находиться фрагменты дрона, которые необходимы для следствия. Евраев отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в Ярославской области продолжается.

Губернатор призвал жителей незамедлительно сообщать о местонахождении фрагментов дрона по телефону 112.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине
Bloomberg: Россия выдвинула новое условие по миротворцам на Украине
08 марта 2025, 09:22

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин выдвинул новое условие на переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника, глава российского государства настаивает на том, чтобы лично выбрать страны, которые будут принимать участие в составе миротворческого контингента на Украине. Уточняется, что Москва не возражает, чтобы миротворцев направил Китай, либо другие «нейтральные» государства.

Участие европейских миротворцев для России неприемлемо, говорится в материале.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ
Во время атаки БПЛА на завод КИНЕФ в Ленинградской области уничтожены два дрона
08 марта 2025, 07:54

Фото: iStock/e-crow

Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, один вражеский дрон был сбит на подлете, другой — ликвидирован над территорией предприятия. Уточняется, что при падении обломков повреждения получила внешняя конструкция одного из резервуаров.

Последствия ликвидируются, отметил Дрозденко. Глава региона добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дрон
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#пво
#спецоперация
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В США начали говорить об ослаблении санкций против России
Reuters: США раздумывают о смягчении санкции против РФ в сфере энергетики
08 марта 2025, 06:50

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Администрация США рассматривает возможность смягчения энергетических санкций против России в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным Reuters, Белый дом поручил Министерству финансов проработать варианты ослабления ограничений, что позволит оперативно отменить их в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако источники издания подчеркивают, что эти шаги не означают автоматической отмены санкций без уступок со стороны России.

Ранее сообщалось, что национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Также США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков. Уточняется, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева.

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#информация
#санкции
#россия
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На Украине забрали более 3,3 миллиона долларов со счетов русских олигархов
НАБУ объявило об изъятии со счетов компаний Фридмана и Авена более $3,3 миллиона
08 марта 2025, 05:13

Фото: iStock/mirza kadic

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей АРМА, средства направят на закупку военных облигаций и в фонд ликвидации последствий боевых действий.

Ранее, в октябре 2024 года, СБУ арестовала украинские активы Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму свыше 463 млн долларов.

«Радио 1» сообщало, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).

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Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты

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#сбу
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Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения для полетов
08 марта 2025, 05:01

Фото: iStock/tanyss

В аэропортах Владикавказа (Беслан, код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный, код URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.
Решение было принято в 03:13 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в Telegram, что ограничения носят превентивный характер и связаны с текущими оперативными требованиями.

Поздно вечером 7 марта сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова были временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Недавно эти ограничения были сняты.

Также стало известно, когда на Украине пройдут выборы.

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#всу
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