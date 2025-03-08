Губернатор Евраев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом пишет РИА Новости.