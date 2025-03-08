Губернатор Евраев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

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Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА в Ярославской области нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, на территории региона могут находиться фрагменты дрона, которые необходимы для следствия. Евраев отметил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в Ярославской области продолжается.
Губернатор призвал жителей незамедлительно сообщать о местонахождении фрагментов дрона по телефону 112.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Губернатор призвал жителей незамедлительно сообщать о местонахождении фрагментов дрона по телефону 112.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова