«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области

Украинские военные называют обстановку в Курской области критической и призывают командование сворачивать операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru, опираясь на заявления боевиков ВСУ в соцсетях. Один из них пишет, что проблемы с логистикой стремительно ухудшаются, ВС РФ держат под огневым контролем основные пути снабжения и «непрерывно работают дронами».