«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области

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Украинские военные называют обстановку в Курской области критической и призывают командование сворачивать операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru, опираясь на заявления боевиков ВСУ в соцсетях. Один из них пишет, что проблемы с логистикой стремительно ухудшаются, ВС РФ держат под огневым контролем основные пути снабжения и «непрерывно работают дронами».
«Теплеет, земля раскисает, техника вязнет. Возможно, пора «сворачиваться» с курского направления. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах — это сейчас сомнительно», — приводит издание сообщение украинского радиотехника Сергея Бескрестнова.Тем временем в Минобороны доложили, что за сутки ВСУ в Курской области уже потеряли более 160 человек, танк, БТР, 4 ББМ, 13 авто, РЭБ и орудия.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей», — передают argumenti.ru заявление министерства.Читайте также:
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