Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

Во время атаки БПЛА на завод КИНЕФ в Ленинградской области уничтожены два дрона
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, один вражеский дрон был сбит на подлете, другой — ликвидирован над территорией предприятия. Уточняется, что при падении обломков повреждения получила внешняя конструкция одного из резервуаров.

Последствия ликвидируются, отметил Дрозденко. Глава региона добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС РФ польского солдата

«Непрерывно работают дронами»: украинские военные в панике из-за происходящего в Курской области

Над несколькими регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа
#ленинградская область
#бпла
#дрон
#вс рф
#всу
#пво
#спецоперация
В США начали говорить об ослаблении санкций против России
Reuters: США раздумывают о смягчении санкции против РФ в сфере энергетики
08 марта 2025, 06:50

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Администрация США рассматривает возможность смягчения энергетических санкций против России в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным Reuters, Белый дом поручил Министерству финансов проработать варианты ослабления ограничений, что позволит оперативно отменить их в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако источники издания подчеркивают, что эти шаги не означают автоматической отмены санкций без уступок со стороны России.

Ранее сообщалось, что национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Также США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков. Уточняется, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева.

Читайте также:

В США объявили о возможном выводе ВСУ из Курской области

Задержанную в Сочи блогера «Матерь Бложью» Митрошину доставили в Москву

Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей
#сша
#администрация
#информация
#санкции
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине забрали более 3,3 миллиона долларов со счетов русских олигархов
НАБУ объявило об изъятии со счетов компаний Фридмана и Авена более $3,3 миллиона
08 марта 2025, 05:13

Фото: iStock/mirza kadic

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей АРМА, средства направят на закупку военных облигаций и в фонд ликвидации последствий боевых действий.

Ранее, в октябре 2024 года, СБУ арестовала украинские активы Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму свыше 463 млн долларов.

«Радио 1» сообщало, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).

Читайте также:

США изъяли домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты

Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»
#фонд
#telegram
#активы
#сбу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения для полетов
08 марта 2025, 05:01

Фото: iStock/tanyss

В аэропортах Владикавказа (Беслан, код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный, код URMG) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.
Решение было принято в 03:13 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в Telegram, что ограничения носят превентивный характер и связаны с текущими оперативными требованиями.

Поздно вечером 7 марта сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова были временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Недавно эти ограничения были сняты.

Также стало известно, когда на Украине пройдут выборы.

Читайте также:

«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»

Выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси
#приём
#ограничения
#telegram
#информация
#самолёты
#опасность
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Предательство, а не политика»: США подтвердили, что Украина лишилась спутниковых снимков
WP: в NGA подтвердили отключение Украине доступа к спутниковым снимкам США
08 марта 2025, 04:49

Фото: iStock/LIgorko

Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).
Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева, сообщает WP.

Система GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery — система доставки геопространственной разведки), через которую партнёры и союзники получают геоданные, использовалась ВСУ для корректировки артиллерийского огня и выбора целей для дронов. Украинские военные уже ощутили последствия приостановки доступа к снимкам.

«Последствия приостановки немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии. Некоторые из которых назвали это решение предательством, а не политикой», — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.

Читайте также:

Россиянину в Германии дали пожизненный срок за убийство двух украинцев

Мишустин освободил от должности замглаву Минэнерго

ВСУ ликвидировали дронами сдавшегося в плен ВС РФ польского солдата
#сша
#военные
#информация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США объявили о возможном выводе ВСУ из Курской области
NYP: ВСУ могут вывести свои силы из Курской области в течение двух недель
08 марта 2025, 03:44

Фото: iStock/undefined undefined

Подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.
«Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели», — говорится в материале.
Источники отмечают, что Киев рассматривает отказ от операции в регионе из-за ограниченной логистики. Захват Суджи, ранее представленный как успех, по мнению замкомандира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской бригады Александра Кабанова, не принёс долгосрочных стратегических преимуществ.

«Взятие Суджи — это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — заявил он NYP.
Ранее сообщалось, что в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами польского наёмника, ранее сдавшегося в плен российским военным. Они целенаправленно ликвидировали только сдавшегося поляка.

Читайте также:

США перестали делиться разведданными с Украиной

В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине

США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
#сша
#информация
#киев
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате