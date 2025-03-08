В Ленинградской области отразили атаку БПЛА на завод КИНЕФ

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Два БПЛА уничтожены при отражении атаки на завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, один вражеский дрон был сбит на подлете, другой — ликвидирован над территорией предприятия. Уточняется, что при падении обломков повреждения получила внешняя конструкция одного из резервуаров.
Последствия ликвидируются, отметил Дрозденко. Глава региона добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Последствия ликвидируются, отметил Дрозденко. Глава региона добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова