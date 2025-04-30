Губернатор Гладков: 5 населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ

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В среду 30 апреля ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«ВСУ нанесли очередные удары по пяти населенным пунктам нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших», — пишет Гладков в своем telegram-канал.
По селу Соболевка Валуйского округа были совершены удары четырьмя FPV-дронами. Два из них ударили по предприятию, из-за чего в здании вылетели стекла и огонь от атаки уничтожил автомобиль. Третий беспилотник ударил по частному дому, где также вылетели стекла и посекло ГАЗель. Атака четвертого дрона привела к выбитым окнам в многоквартирном доме. К тому же на парковке сгорел автомобиль, а еще один получил повреждения.
Прилет беспилотника случился в селе Муром Шебекинского округа, где сгорела одна легковушка. Еще один удар пришелся на поселок Майский в Белгородском районе. Обломки БПЛА повредили шесть частных домовладения, трактор и автомобиль. Еще одна машина была повреждена в селе Нечаевка.
Последний удар пришелся на село Пороз Грайворонского округа. Этот населенный пункт был обстрелян боевиками ВСУ. По итогу была повреждена линия электропередач.
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