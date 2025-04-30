От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей

Никита Панфилов, исполнитель главной роли в сериале «Пес», отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 46 лет. У брутального талантливого актера весьма успешно сложилась творческая жизнь, а вот в амурных делах пока не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».