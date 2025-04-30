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От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей

Хинштейн: за время вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

С августа прошлого года в Курской области действиями ВСУ нанесён ущерб здоровью 791 человека, из которых 288 погибли, а 430 были госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, ссылаясь на данные Минздрава России.
Глава Курской области добавил, что ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, которые ворвались на территорию российского региона 6 августа прошлого года.

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Православный эксперт Фролов: Трамп является серьёзным противником России
30 апреля 2025, 18:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп является серьёзным противником России. Так считает заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
«26 апреля в Ватикане Трамп встретился с Зеленским. Все встретились вместе — Макрон, Стармер, Зеленский и Трамп. Эта встреча продемонстрировала единство Запада. На самом деле никакого раскола, так называемого, «коллективного Запада» нет. В отношении того, чтобы нанести России стратегическое поражение, они абсолютно едины», — заявил Фролов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что к лету закончатся поставки вооружения, подписанного бывшим президентом США Джо Байденом, и теперь оружие Украине будет поставлять Европа, а покупаться оно будет у Трампа, что приведёт к росту ВПК США.

Фролов считает, что Трамп является серьёзным противником России и представителем враждебного религиозно-геополитического проекта.

Накануне американский лидер, оценивая 100 дней своего президентства, заявил, что под его руководством США достигли самых масштабных изменений за почти столетие.

При этом ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что за три месяца подобных результатов достичь невозможно.

«За три месяца можно, по сути, выработать очертания будущих действий. Условно говоря, план создать. Это звучит хорошо с точки зрения журналистики, но в сфере экономических, политических тенденций говорить всё-таки сложно. Это не только в США, а вообще в любой стране», — сказал Блохин в беседе с «Известиями».

Он уточнил, что сейчас Трамп пытается выйти из украинского конфликта с «сохранением лица».

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Песков ответил на угрозы Зеленского по поводу парада Победы 9 мая
Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая состоится
30 апреля 2025, 15:04

Фото: iStock/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится, и вся страна будет с гордостью наблюдать за ним. Так официальный представитель Кремля прокомментировал угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения парада 9 Мая.
В среду Песков принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» от российского общества «Знания». Темой его выступления была роль Советского союза в освобождении мира от нацизма.

На полях марафона Песков подтвердил, что парад в Москве состоится, и все россияне будут с гордостью наблюдать за происходящим на Красной площади.

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Двух наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
30 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/artisteer

Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против колумбийца Пабло Пуэнтеса Боорхэса и датчанки Аннабель Кристин Уль Йоргенсен, обвиняемых в участии в вооруженном конфликте на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие наемника в конфликте и контрабанду оружия.

Боорхэс был задержан 9 января 2025 года, в то время как Йоргенсен скрылась на Украине и объявлена в международный розыск. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
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«Таких мучений я никому не пожелаю»: два несложившихся из-за измен брака Никиты Панфилова, позиция актера по СВО и Крыму
30 апреля 2025, 14:50

Никита Панфилов (Фото: скриншот т/с «Пес»)

Никита Панфилов, исполнитель главной роли в сериале «Пес», отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 46 лет. У брутального талантливого актера весьма успешно сложилась творческая жизнь, а вот в амурных делах пока не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Никита Панфилов появился на свет 30 апреля 1979 года в Москве. Его родители тогда только делали первые шаги в мир искусства. Будучи студентами, молодая семья проживала в общежитии от театрального вуза и не имела времени на воспитание сына, поэтому маленького Никиту отправили жить к дедушке с бабушкой во Владимирскую область, где и прошло его детство.

В дальнейшем Владислав Панфилов, отец Никиты, займёт должность руководителя московского Театра охочих комедиантов и будет работать доцентом в Академии повышения квалификации специалистов в области искусства, культуры и туризма. А Татьяна Панфилова станет режиссёром театра «Монотон».

В возрасте 10 лет будущий актер переехал к родителям в столицу. Кроме увлечения театром мальчик серьезно занимался в секции греко-римской борьбы и даже достиг высоких результатов получив мастера спорта и попав в юношеский олимпийский резерв.

Когда пришло время выбирать свой путь в жизни, Никита, вдохновлённый сериалом «Полицейская академия», решил стать сотрудником правоохранительных органов. Однако на вступительных экзаменах он не смог показать свой потенциал и был вынужден отказаться от этой идеи. Ещё одним вариантом было стать врачом хирургом, но и в этом Никита оказался не силен.

В тот момент мама предложила Никите попробовать свои силы в Институте современного искусства. Он прошёл прослушивание и начал обучение, но постепенно увлёкся балериной, из-за чего его учёба отошла на второй план. В результате студент Панфилов был отчислен и призван в армию.

После демобилизации Панфилов решил не бросать занятия актёрским мастерством. Он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился до В 2006 года на актёрском факультете под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Работа в кино


Никита Панфилов (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

В 2005 году Никита Панфилов впервые появился на экране в образе Петра Черкасова в многосерийной исторической мелодраме «Адъютанты любви». После этого были также небольшие роли в фильмах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», а также эпизодические и второстепенные роли в сериалах «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха».

Артист стал по-настоящему знаменитым после выхода фильма «Духless» в 2012 году. Затем последовали яркие роли в сериалах «Сладкая жизнь» и «Мажор». Но самая любимая зрителями роль была сыграна актёром в сериале «Пес» в 2015 году.

Сейчас в фильмографии Панфилова более 70 работ, среди которых значительное место занимают сериалы.

Личная жизнь


Никита Панфилов и Вера Бабенко (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Никита Панфилов был трижды женат. Первой его супругой стала актриса Вера Бабенко. Молодые актеры познакомились в стенах МХАТа. Этот брак был недолгим и, по словам актера, распался из-за измены актрисы.

«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне», — делился актер в программе «Судьба человека».

Никита Панфилов и Лада Пояркова (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Вторым большим чувством в жизни Никиты стала любовь к журналистке Ладе Поярковой. Их знакомство произошло, когда она искала актёров для проекта «Армейский магазин», в котором тогда работала. В этом браке появился на свет сын Добрыня, и супружеская жизнь казалась безоблачной, пока однажды ребёнок не проговорился про «дядю», который приходил к маме, пока Панфилов был на съёмках.

Панфилов был готов простить супругу ради сына, но Лада не желала этого. Более того, она превратила их жизнь в сущий ад и после развода пыталась препятствовать общению актёра с сыном.

«Лада совершила такой поступок, за который мужчины обычно не прощают женщин. Мне тяжело об этом вспоминать, тем более рассказывать. Но я в тот момент решил переступить через себя и постараться сохранить семью. Я думал о том, что мы с Ладой женаты, мы венчаны, у нас есть ребенок. Я бился за семью больше полугода, не получая взамен вообще ничего! Таких мучений я никому не пожелаю», — цитирует Панфилова издание Woman.ru.

Никита Панфилов и Ксения Соколова (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

В 2017 году Никита связал себя узами брака в третий раз. Его избранницей стала Ксения Соколова, врач-стоматолог из Санкт-Петербурга. Их знакомство произошло благодаря социальным сетям. Ксения поставила «лайк» на фотографию Никиты, а он ответил взаимностью. Так началась их переписка. В 2018 году у пары родилась дочь, которую они назвали Авророй.

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СВО и отказ в посещении Крыма


Никита Панфилов (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Никита Панфилов позиционирует себя как аполитичный артист. Он никогда не высказывался о политике и об СВО. На прямые вопросы касательно этих тем актер всегда предлагает обсудить что-нибудь другое.

Панфилов не посещал Крым и открыто заявлял о том, что не собирается этого делать. Причиной тому долгое время были съемки в сериале «Пес». Дело в том, что Панфилов являлся единственным российским актером в этом украинском сериале.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснял тогда Панфилов журналистам свой отказ.

Подобное отношение к вопросу вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни выразили одобрение актёру за то, что он не пытается извлечь выгоду из сложных тем, другие же сочли это заигрыванием с Украиной.

В 2021 году проект «Пёс» был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже. Несмотря на это, в 2023 году в рамках интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ» актёр Никита Панфилов поделился своими планами на будущее. Он выразил надежду на то, что проект «Пёс» получит продолжение, и подтвердил, что готов принять участие в съёмках, если его пригласят.

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Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области
Анонсирован документальный фильм про операцию «Поток» в Курской области
30 апреля 2025, 14:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

RT сообщил о скорой премьере документального фильма про военную операцию «Поток» в Курской области. В ленте будет подробно представлены действия российских военных, которые прошли более 15 км сквозь оборону противника.

В кинокартине будут эксклюзивные кадры прорыва линии обороны. Зрители увидят, как российских солдат встречали местные жители, которые на протяжении семи месяцев находились в ожидании освобождения. ​

«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сказал автор фильма Влад Андрица RT.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе боевых действий как минимум 75 тысяч военных ВСУ погибли.

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