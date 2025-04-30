От действий ВСУ в Курской области погибли почти 300 мирных жителей

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С августа прошлого года в Курской области действиями ВСУ нанесён ущерб здоровью 791 человека, из которых 288 погибли, а 430 были госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, ссылаясь на данные Минздрава России.
Глава Курской области добавил, что ещё далеко не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, которые ворвались на территорию российского региона 6 августа прошлого года.
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26 апреля начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, которые ворвались на территорию российского региона 6 августа прошлого года.
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Анастасия Чинкова