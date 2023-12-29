Губернатор Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО

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Над Белгородом была зафиксирована работа дежурных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор Белгородской области написал, что на подлёте к городу системы ПВО захватили и сбили воздушную цель. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. В настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют возможные последствия случившегося на земле.
Ранее в пресс-службе министерства обороны РФ сообщали о беспилотном летательном аппарате ВСУ, обнаруженном во время полёта над Курской областью. Дежурные службы ПВО сбили дрон. Пострадавших и разрушений не было.
Не добившись каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, пытаясь наносить удары по мирным городам и объектам на территории России.
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Ранее в пресс-службе министерства обороны РФ сообщали о беспилотном летательном аппарате ВСУ, обнаруженном во время полёта над Курской областью. Дежурные службы ПВО сбили дрон. Пострадавших и разрушений не было.
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Александр Бойцов