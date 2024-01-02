Губернатор Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: сайт Кремля
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что всех жителей просят спуститься в укрытие. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.
Напомним, ранее Гладков сообщил, что что жертв ракетной атаки на Белгород 30 декабря стало больше. Число погибших достигло 25, пять из них — дети.
Ранения получили 109 человек. Еще одна пострадавшая обратилась к врачам с открытым переломом пястной кости. Жителю Белгорода обратился к медикам с проникающим ранением глаза инородным телом. Его прооперировали и заменили хрусталик.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, ранее Гладков сообщил, что что жертв ракетной атаки на Белгород 30 декабря стало больше. Число погибших достигло 25, пять из них — дети.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова