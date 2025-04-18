Губернатор Гладков: В результате удара дрона ВСУ погибли два бойца самообороны

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При атаке украинского беспилотника на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. Это произошло в Волконовском районе.
О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор рассказал, что о происшедшем ему в два часа ночи доложил руководитель районной администрации Сергей Бикетов. Бойцы самообороны находились на дежурстве при исполнении своих обязанностей и погибли в результате удара украинского дрона.
Руководитель областной администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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«Большое горе для всех нас. Люди, которые защищают свою землю, погибли от рук врага», — написал Гладков.
Руководитель областной администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«Мы никогда не забудем имена всех героев, которые отдали жизни за нашу Родину», — заключил губернатор.
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Александр Бойцов