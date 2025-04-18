Слюсарь: В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области отражена атака БПЛА

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В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
О том, сколько именно беспилотников атаковали регион, не уточняется.
Ранее стало известно об опасности атаки БПЛА в Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае.
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