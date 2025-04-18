В Воронежской области обломки БПЛА повредили дома, автомобили и газовую трубу

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В результате атаки БПЛА на Воронежскую область были повреждены частные дома, автомобили и газовая труба. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Всего над регионом было уничтожено не менее 17 беспилотников. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать. Повреждения газовой трубы уже устранены.
Ранее стало известно об атаке беспилотников на Таганрог и Тарасовский район Ростовской области. Средствам ПВО удалось отбить налет дронов.
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Иван Мусатов