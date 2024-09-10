Губернатор Гладков: ВСУ не захватывали село Журавлевка под Белгородом

Фото: Администрация Белгородской области
Журавлевка была и останется российской территорией. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на слухи, что район якобы захватили ВСУ.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков в видеосообщении к гражданам.
Сообщение о захвате боевиками части Белгородской области вместе с Журавлевкой появилось в ряде СМИ и в соцсетях. Информация оказалась недостоверной.
Этим утром 10 сентября Журавлевка подверглась атакам ВСУ. Гладков сообщал о 24 боеприпасах, которые выпустили украинские боевики по селам Журавлёвка, Крутой Лог, Никольское, Соломино, Стрелецкое и Щетиновка, а также двум поселкам – Октябрьский и Дубовое в Белгородском районе. К счастью обошлось без последствий, силы ПВО сбили 5 беспилотников.
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Лия Мурадьян