Две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области этим вечером, 10 сентября. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», – написал Смирнов в телеграм-канале.
Днем Смирнов сообщил, что в Курской области в целях безопасности ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС.
Ранее сообщалось, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По словам командира спецназа «Амхмат» генерал-майора Апты Алаудинова, причина в том, что российские военные нанесли украинским боевикам серьезное поражение.
По оценке французских политиков, атака на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Это связано с тем, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на удары американским оружием по России, опасаясь эскалации напряженности.
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Лия Мурадьян