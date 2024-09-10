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Две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области

Смирнов: Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили вечером в Курской области
10 сентября 2024, 20:41
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области этим вечером, 10 сентября. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», – написал Смирнов в телеграм-канале.

Днем Смирнов сообщил, что в Курской области в целях безопасности ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС.



Ранее сообщалось, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По словам командира спецназа «Амхмат» генерал-майора Апты Алаудинова, причина в том, что российские военные нанесли украинским боевикам серьезное поражение.

По оценке французских политиков, атака на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Это связано с тем, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на удары американским оружием по России, опасаясь эскалации напряженности.

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#украина
Запад толкает режим Зеленского через «красные линии», заявил Слуцкий
10 сентября 2024, 20:28

Фото: сайт Кремля

Атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что на фоне всё более масштабных неудач Украины на фронте США готовы запускать сценарий ещё большей эскалации конфликта. За все эти военные преступления Россия обязательно жёстко спросит с «кровавого клоуна» Зеленского и его соучастников, которые поддерживают все эти действия.

Слуцкий добавил, что коллективный Запад впал в безумство, поэтому все заявления европейских политиков о необходимости проведения переговоров сразу же девальвируются.

Запад готов развязать третью мировую войну для того, чтобы добиться своей цели – стратегического поражения России, отметил парламентарий.

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#атака
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ВС РФ ударили по подкреплению ВСУ из почти 100 бойцов в Запорожской области
Подполье: по группе подкрепления из 90 солдат ВСУ под Запорожьем нанесён удар
10 сентября 2024, 20:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

По группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными. Об этом координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что боевики прибыли в район подконтрольной Украине части Запорожской области. В общей сложности в селе Малые Щербаки находились 90 украинских военных, по которым был нанесён удар российской артиллерией.

Ранее в этот день Минобороны РФ представило ежедневную сводку новостей из зоны СВО. Согласно ей, ВС РФ ударили по нескольким украинским аэродромам и цеху производства беспилотников.

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#сво
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Bild: Часть поставленных Киеву гаубиц простаивает из-за нехватки запчастей
10 сентября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Часть самоходных артиллерийских установок (САУ), переданных Киеву западными союзниками, уже непригодны для боя из-за большого износа. Ремонтировать гаубицы не получается по причине отсутствия запчастей.
Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники, значительная часть САУ, поставленных Украине Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время не могут использоваться. В публикации отмечается, что, например, Германия не может поставить новые орудия в сжатые сроки. ФРГ больше не располагает достаточным количеством гаубиц, а производство каждой из них занимает несколько месяцев.

Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер отметил всю абсурдность ситуации, когда из-за отсутствия запасных частей из строя выходит больше систем вооружения, чем из-за действий российских войск.

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#вооружения
#украина
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Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области
10 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы приступили к масштабному контрнаступлению в Курской области и уже имеют определенные успехи всего за полтора часа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, за минувшие сутки российские бойцы освободили более 10 км территории курского приграничья. А после начала масштабного контрнаступления уже освободили село Гордеевка всего за 1,5 часа.

Уточняется, что в наступлении приняли участие бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в Гордеевку сразу четырёх сторон и оперативно выдавили оттуда боевиков ВСУ. Противник понес значительные потери и покинул свои позиции в российском населенном пункте.

Вечером 10 сентября армия России наступает в районах Апанасовки и Мартыновки, продолжая операцию по освобождению Суджанского района Курской области.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка также сообщал о хороших новостях из Курской области.


«Курское направление: очень хорошие новости уже есть. Но подробности немного позже. Чтобы не навредить. Хотя противник уже в курсе. Люлей отгребает и бросает позиции», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

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Стало известно, как разрешится украинский конфликт
Миршаймер: украинский конфликт разрешится только на поле боя
10 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/aapsky

Конфликт на Украине возможно разрешить только на поле боя. В этом уверен американский политолог Джон Миршаймер.
«Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — заявил Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye.

Он также выразил уверенность в том, что Украина и дальше будет нести огромные потери, что в дальнейшем вынудит киевские власти начать переговоры с Москвой.

Политолог отметил, что на сегодняшний день инициатива находится в руках армии России. По его словам, в случае продолжения конфликта россияне заберут у Украины еще больше территорий. В итоге Киев будет вынужден признать, что больше не может воевать и начнет переговоры с Россией, которая выступит там победителем.

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Силы ПВО сбили авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области
10 сентября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/e-crow

В приграничном районе Курской области дежурными силами противовоздушной обороны сбита украинская авиационная бомба. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что уничтоженная авиабомба была управляемой. Врио губернатора также поблагодарил за службу бойцов ПВО, благодаря бдительности и чёткой работе которых удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

Не умея добиться успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. В Курской области ВСУ стали всё чаще применять управляемые авиационные бомбы. Пока российские системы ПВО успешно с ними справляются.

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В Госдуме предложили использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА
Депутат Иванов предложил применять машины с зенитными установками против БПЛА
10 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/ZenitX

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о намерениях обсудить в членами комитета по обороне использование так называемых «техничек» – внедорожников с зенитными установками – для защиты от украинских беспилотников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такие внедорожники, на которых размещены зенитные установки, помогли бы многим районам, подвергающимся атакам БПЛА со стороны Украины.

Также он выразил уверенность, что таких машин достаточное количество в регионах, поэтому необходимо лишь получить разрешение.

Иванов уточнил, что украинские дроны летают низко и медленно, поэтому их легко подбить с помощью «технички». Такие машины часто можно увидеть во время боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке и Афганистане. Они недорогие в эксплуатации и мобильны, заключил депутат.

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#вс рф
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«Ответят сполна»: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Слуцкий об атаке в Раменском: за все теракты киевский режим ответит сполна
10 сентября 2024, 15:08

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

За все теракты киевский режим ответит сполна. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Слуцкий выразил слова поддержки жителям Раменского и отметил, что враг старается посеять панику среди граждан России, а также привести к дестабилизации внутри страны.

«Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал он.

По его словам, атака БПЛА — это новый террористический акт «фашиствующей хунты Зеленского». Он отметил, что укронацисты, испытывая поражения на фронте, решили атаковать жилые районы и нападать на спящих мирных жителей.

«Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна», — заключил депутат.

Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Герасимов — Сырский: 7:1»: Главком ВСУ пытается скрыть провалы армии на фронте
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в желании скрыть провалы ВСУ на фронте
10 сентября 2024, 14:50

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский намеренно пытается скрыть неудачи украинской армии на поле боевых действий.
«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее"», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она также иронично поздравила Сырского с открытием нового направления.

По словам Безуглой, всего за шесть месяцев пребывания Сырского на посту главкома ВСУ он открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское, но закрыл авдеевское, Крынки и Работино, язвительно отметив, что Украине они были не нужны, и русские смогли забрать их себе.

«Герасимов — Сырский: 7:1», — заключила Безуглая.

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Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье, прорыв ВС РФ у Покровска и Угледара: последние новости СВО
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