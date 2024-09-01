В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ

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Украинские войска атаковали Белгородскую область. Девять человек, включая двоих детей, были ранены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что всех пострадавших госпитализируют в медучреждения Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.
По словам Гладкова, после отражения атаки средствами противовоздушной обороны в поселке Майский ранение также получил один человек. Уточняется, что от госпитализации мужчина отказался.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Гладкова, после отражения атаки средствами противовоздушной обороны в поселке Майский ранение также получил один человек. Уточняется, что от госпитализации мужчина отказался.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова