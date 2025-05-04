Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 120 снарядов

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Украинские военные за истекшие сутки обстреляли 42 населённых пункта на территории Белгородской области. Всего по региону было выпущено 120 снарядов разных калибров.
Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что под удар попали населённые пункты в восьми районах области. Пострадали четыре мирных жителя. В селе Архангельское Шебекинского муниципального округа в результате попадания боеприпаса во двор частного домовладения пострадали три человека. 16-летний мальчик госпитализирован, его родители после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. А с 9 августа 2024 года на территории региона введён режим контртеррористической операции. Протяжённость границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров.
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В Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. А с 9 августа 2024 года на территории региона введён режим контртеррористической операции. Протяжённость границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров.
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Александр Бойцов