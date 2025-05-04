В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

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Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на города и объекты на территории российских регионов. Минувшей ночью дежурными системами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что ударам БПЛА ВСУ подверглись три российских региона: Ростовская, Белгородская и Брянская области.
Наиболее массированная атака была предпринята на территорию Ростовской области. Здесь силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать объекты в Брянской и Белгородской областях. Их также ликвидировали российские ракетчики.
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Наиболее массированная атака была предпринята на территорию Ростовской области. Здесь силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать объекты в Брянской и Белгородской областях. Их также ликвидировали российские ракетчики.
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Александр Бойцов