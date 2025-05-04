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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Минобороны: В ночь на 4 мая силами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников
Фото: istockphoto/rancho_runner

Фото: istockphoto/rancho_runner

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на города и объекты на территории российских регионов. Минувшей ночью дежурными системами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что ударам БПЛА ВСУ подверглись три российских региона: Ростовская, Белгородская и Брянская области.

Наиболее массированная атака была предпринята на территорию Ростовской области. Здесь силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолётного типа. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать объекты в Брянской и Белгородской областях. Их также ликвидировали российские ракетчики.

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#рф
#пво
Беженец: в Дзержинске ВСУ стреляли по людям, потому что те им не понравились
04 мая 2025, 06:43

Фото: iStock/Olena_Z

По словам беженца, украинские военные расстреливали людей, в которых им что-то не понравилось. Об этом мирный житель рассказал РИА Новости.
«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут - кто-то за водой, а кто-то в подвал», — передает агентство слова беженца.

Собеседник издания добавил, ВСУ стреляли по людям только потому, что те им не понравились. Такие истории были не единожды. Один из случаев произошел напротив дома мирного жителя. Тогда ВСУ застрелили двоих мужчин. Что стало причиной убийства, неизвестно.

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Украинские пленные хотят остаться в России
ТАСС: пленные из ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России
04 мая 2025, 06:33

Фото: iStock/Diy13

Некоторые военнопленные ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — передает агентство.

К тому же большинство военнопленных уверены в том, что если бы в других областях Украины прошли референдумы о воссоединении с РФ, то тогда Россия могла бы значительно увеличить свою территорию. При этом матери и жены пленных просят силовиков не возвращать их родных в страну, так как их снова мобилизуют. К тому же в случае отказа их убьют и объявят шпионами РФ.

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Слюсарь: в Каменске-Шахтинском Ростовской области был уничтожен БПЛА
04 мая 2025, 05:53

Фото: iStock/NiseriN

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области средства ПВО уничтожили БПЛА в ночь на 4 мая. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Каменск-Шахтинске местные жители услышали не менее пяти взрывов. К тому же в небе наблюдались вспышки света и слышался звук мотора.

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Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ
04 мая 2025, 05:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерала-лейтенанта Апти Алаудинова, иностранные наемники ВСУ были самыми жестокими в отношении мирных жителей Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек - они пытались убить максимальное количество русских», — рассказал Алаудинов агентству.

Военноначальник заявил, что некоторые бойцы ВСУ предупреждали местных жителей о приближении наемников, чтобы граждане могли спастись.

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Зеленский: отказ от перемирия не даст Путину чувствовать себя комфортно 9 мая

FT: Украина возобновит агрессию в отношении РФ, если Запад не признает Крым
#украина
#иностранцы
#всу
#наемники
#рф
#курская область
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Зеленский: отказ от перемирия не даст Путину чувствовать себя комфортно 9 мая
04 мая 2025, 04:37

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимира Зеленского, отказ его от перемирия с РФ не даст президенту России Владимиру Путину и его партнерам чувствовать себя комфортно во время празднования Дня Победы. Заявление Зеленского цитирует украинское СМИ.
«Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — говорит глава киевского режима.

Напомним, что Владимир Зеленский официально отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь празднования Дня Победы. По информации украинских СМИ, глава киевского режима настаивает на введении режима прекращения огня на 30 дней. К тому же Киев официально не стал гарантировать безопасность Москвы во время парада 9 мая.

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