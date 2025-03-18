Губернатор Гладков заявил о сложной обстановке из-за обстрелов ВСУ приграничных районов

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)
Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировались и наносят массированные артиллерийские и миномётные удары по приграничным территориям Белгородской области. Особенно тяжёлая оперативная обстановка сложилась в Краснояружском районе.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор написал, что противник постоянно и активно обстреливает Краснояружский район. Других подробностей обстрелов и их возможных последствий руководитель областной администрации не привёл.
Он также добавил, что все оперативные службы и ведомства, в первую очередь, министерство обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», силы самообороны, глава района, заместитель губернатора, все находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. Губернатор пообещал подробно информировать население Белгородской области об изменениях обстановки.
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Он также добавил, что все оперативные службы и ведомства, в первую очередь, министерство обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», силы самообороны, глава района, заместитель губернатора, все находятся на своих рабочих местах и делают всё возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. Губернатор пообещал подробно информировать население Белгородской области об изменениях обстановки.
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Александр Бойцов