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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В городе Валуйки в результате падения вражеского дрона и последующей детонации загорелась сухая трава. В данный момент пожар тушат.

В селе Муром пострадали несколько частных домов. В одном из них повреждено остекление, в другом — пробита кровля, добавил глава региона.

В селе Тишанка повреждены частное домовладение и надворная постройка. Данные о последствиях уточняются. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, заключил Гладков.

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SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
15 марта 2025, 05:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград и область с помощью беспилотников. В небе над городом раздалась серия взрывов, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Кадры взрывов также публикуют Baza и Mash.
Предположительно, сработала система ПВО. Она зафиксировала воздушные цели в Кировском и Красноармейском районах.

Очевидцы насчитали от 5 до 8 взрывов и заметили яркие вспышки, а в северной части Волгограда начался пожар. Над селом Мариновка, поселками Котлубань и Иловля также сбили несколько дронов, сопровождавшихся глухими хлопками.

В 03:33 в аэропорту города объявили план «Ковёр», но данных о возможных жертвах пока нет. Mash сообщает, что от падения обломков БПЛА в Волгограде загорелась трава неподалёку от нефтезавода.

Также губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.

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Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России

Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
#пожар
#telegram
#волгоград
#пво
#Вячеслав Гладков
#всу
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Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России
Экс-канцлер ФРГ Меркель: Дискуссия об интересах России должна иметь место
15 марта 2025, 05:08

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости учитывать интересы России при выстраивании международного диалога. Об этом она рассказала в интервью газете Berliner Zeitung.
Меркель подчеркнула, что позиция России по вопросам расширения НАТО на восток и отношениям с Западом сегодня почти не обсуждается, что, по её мнению, является ошибкой.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — указала бывший канцлер Германии (2005-2021 годы).
Она призвала планировать дипломатические инициативы заранее, чтобы они были доступны в критический момент. Также экс-канцлер отвергла критику своих решений на прошлом посту, включая поддержку проекта «Северный поток — 2».

«Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», — подчеркнула Меркель.
7 февраля «Радио 1» передавало, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение продолжать покупку российского газа после 2014 года. По ее словам, приобретать газ из РФ было правильным решением. Меркель подчеркнула, что в тот период времени сделала все возможное.

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#фрг
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Бывший офицер ВСУ, родом из Одессы: на Украине задержали подозреваемого в убийстве неонациста Ганула*
В Одессе задержали экс-солдата ВСУ, подозреваемого в убийстве националиста Ганула*
15 марта 2025, 03:59

Фото: iStock/Diy1

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула*, и им оказался дезертир из ВСУ. Об этом передает RT, ссылаясь на украинские СМИ и силовые ведомства. 46-летний одессит Сергей Шалаев, бывший старший лейтенант, был пойман с пистолетом и гранатой в квартире, где прятался.
Утром 14 марта Ганул*, экс-участник «Правого сектора»** и один из организаторов трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, был застрелен в Приморском районе Одессы. Шалаева задержали по горячим следам.

Расследование идет по статье об умышленном заказном убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Оружие, найденное у него, вероятно, использовалось в преступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщал, что поручил подключить к делу десятки следователей.

Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
Убитый неонацист был ранее объявлен Россией в международный розыск и заочно арестован за разрушение памятников СССР и РФ.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов на радио «Комсомольская правда» связал убийство Ганула* с решением ЕСПЧ, осудившим Киев за события 2014 года. Ганул* «знал слишком много» и был ликвидирован. Так ситуацию объясняет Рогов.

«СБУ, которая активно участвовала в убийствах 2 мая в 2014 году в Одессе, понимает, что решение ЕСПЧ — это первый шаг к тому, что Запад будет часть нацистов называть нацистами, чтобы показать какие-то уступки, шаги навстречу в переговорном процессе, в поисках компромисса, перемирия», — привели слова Рогова в ТАСС.
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Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ

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*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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#владимир зеленский
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#сбу
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Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен солдатам РФ
Пять украинских пограничников добровольно сдались РФ в плен в Харьковской области
15 марта 2025, 02:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пятеро украинских пограничников добровольно сложили оружие и сдались в плен российским военным на Купянском направлении в Харьковской области. Это случилось у населённого пункта Красное Первое, где группировка войск «Запад» ВС РФ продолжает наступательные действия, передает РИА Новости.
Как уточнили источники РИА Новости в силовых структурах, пограничники входили в состав третьего погранотряда ГПС Украины. Видео с камеры разведывательного дрона, запечатлевшее момент сдачи, было передано агентству. Кадры подтверждают, что военные ВСУ перешли на сторону российских войск без сопротивления.

Посмотреть запись можно в Telegram-канале «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Сети появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ. Также стали известны последние слова украинского летчика.

Еще 22 февраля 2024 года Минобороны РФ заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки.

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#военные
#оружие
#камеры
#всу
#вс рф
#запад
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Появилась запись переговоров экипажа истребителя РФ о сбитом самолете ВСУ
Опубликовали запись переговоров экипажа Су-30МС2 ВКС РФ о сбитом МиГ-29 ВСУ
15 марта 2025, 01:32

Фото: iStock/Flight Video & Photo

В Telegram-канале «Воевода Вещает» появилась аудиозапись переговоров экипажа российского истребителя Су-30МС2, связанных с уничтожением украинского МиГ-29.
Согласно записи, российские пилоты обсуждали детали атаки, в ходе которой самолет ВСУ был сбит. На аудио прозвучали реплики о решении украинского летчика катапультироваться из горящего самолета.

«Спасибо за информацию, очень радостно», — ответил один из членов экипажа Су-30МС2.
Другой военный РФ добавил, что ничего хорошего солдату ВСУ пожелать не может.

Аудио длится чуть больше 1 минуты, полностью его все еще можно найти в «Воеводе».

«Мы слушаем вас постоянно. Даже не пытайтесь что-то утаить», — подписал автор Telegram-канала в посте, обращаясь к украинцам.
Минобороны РФ 22 февраля заявило о ликвидации МиГ-29 в зоне СВО, а также об уничтожении двух французских авиабомб Hammer, двух снарядов HIMARS и 58 беспилотников за сутки. При этом украинские ВВС о потере очередного истребителя не доложили.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве.

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