ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В городе Валуйки в результате падения вражеского дрона и последующей детонации загорелась сухая трава. В данный момент пожар тушат.
В селе Муром пострадали несколько частных домов. В одном из них повреждено остекление, в другом — пробита кровля, добавил глава региона.
В селе Тишанка повреждены частное домовладение и надворная постройка. Данные о последствиях уточняются. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, заключил Гладков.
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В селе Муром пострадали несколько частных домов. В одном из них повреждено остекление, в другом — пробита кровля, добавил глава региона.
В селе Тишанка повреждены частное домовладение и надворная постройка. Данные о последствиях уточняются. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, заключил Гладков.
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Екатерина Коршунова