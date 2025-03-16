Гладков: Белгородскую область атаковал БПЛА ВСУ, пострадали два человека

Фото: telegram-канал Гладкова
В результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в Старооскольскую окружную детскую больницу.
Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже. Разрушенное здание магазина в Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города ВСУ.
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«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. (...) Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.Удар дрона также вызвал возгорание дома, которое сейчас локализуют пожарные.
Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже. Разрушенное здание магазина в Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города ВСУ.
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Мария Моисеева