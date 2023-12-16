Средства ПВО отразили попытку массированного удара по Крыму

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Российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.
Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ.
Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.
В ночь на субботу ПВО РФ уничтожили ещё шесть беспилотников СУ над полуостровом.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению. Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.
Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
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Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению. Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.
Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
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Мария Фирсова