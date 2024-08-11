Минобороны РФ показало кадры уничтожения БПЛА «Баба-Яга» ВСУ под Курском

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Кадры с уничтожением беспилотника «Баба-Яга» боевиков ВСУ под Курском показало Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинскую технику обезвредил оператор FPV-дрона.
На записи можно увидеть, как дрон РФ обезвреживает беспилотник врага, настигая его сзади.
Ранее сообщалось, что Росгвардейцы ликвидировали танк Т-72, а также бронеавтомобили и до 32 единиц живой силы ВСУ в районе Суджи под Курском.
Боевики ВСУ решили прорвать оборону в приграничье Курской области 6 августа. Противнику дали отпор ВС РФ, включая солдат-срочников, погранслужба ФСБ и Росгвардия. Власти контролируют ситуацию, размещают людей в пунктах временного размещения. Кроме того, всю необходимую помощь людям оказывают волонтеры.
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Ранее сообщалось, что Росгвардейцы ликвидировали танк Т-72, а также бронеавтомобили и до 32 единиц живой силы ВСУ в районе Суджи под Курском.
Боевики ВСУ решили прорвать оборону в приграничье Курской области 6 августа. Противнику дали отпор ВС РФ, включая солдат-срочников, погранслужба ФСБ и Росгвардия. Власти контролируют ситуацию, размещают людей в пунктах временного размещения. Кроме того, всю необходимую помощь людям оказывают волонтеры.
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Никита Кротов