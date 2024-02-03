МО РФ: Российские системы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА

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В ночь на 3 февраля беспилотники ВСУ предприняли попытки атак на территорию трёх российских регионов. Все они были сбиты дежурными системами противовоздушной обороны либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В Волгоградской области сбитый дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода, в результате чего загорелись нефтепродукты. Пожарные локализовали возгорание на территории 100 квадратных метров.
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Александр Бойцов