В Белгородской области украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи

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В Белгородской области украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи. Инцидент произошёл в нескольких десятках метров от места, где сегодня должен был произойти обмен пленными.
«Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в материале Mash.
По предварительным данным, в ходе атаки никто не пострадал. Сотовая связь в районе атаки БПЛА работает с перебоями.
Изменения в планируемый обмен пленными из-за атаки вносить не стали.
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