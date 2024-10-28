Губернатор Гусев призвал воронежцев не публиковать последствия атак БПЛА ВСУ

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Гражданам не следует публиковать фото и видео с последствиями ударов украинских дронов по российской инфраструктуре. Такая информация помогает противнику корректировать следующие атаки.
Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что, например, минувшей ночью в Сети появились видеокадры с последствиями украинских атак. Некоторые ролики тут же были опубликованы на Украине и на Западе в информационных каналах.
Губернатор подчеркнул, что такие действия могут привести к особенно трагическим последствиям в период работы на повреждённых объектах работников спецслужб и аварийных бригад. Он призвал граждан не публиковать видеозаписи последствий атак, помогая тем самым противнику.
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«Публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима!» — напомнил Гусев.
Губернатор подчеркнул, что такие действия могут привести к особенно трагическим последствиям в период работы на повреждённых объектах работников спецслужб и аварийных бригад. Он призвал граждан не публиковать видеозаписи последствий атак, помогая тем самым противнику.
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Александр Бойцов