Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлёте к Москве
6 июля средства противовоздушной обороны России отразили атаку шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Собянин заявил, что на местах падений обломков беспилотных летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Никаких дополнительных подробностей к сообщению не приводится.
Ранее мэр столицы сообщил об отражении системами ПВО атаки двух летевших на Москву беспилотников.
Минувшей ночью на побережье Азовского моря и регионы России был произведён массовый налёт украинских БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку 120 вражеских дронов.
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