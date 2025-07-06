Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлёте к Москве

Собянин рассказал о шести беспилотниках, которых сбили силы ПВО на подлёте к Москве
Фото: Istock/NiseriN

6 июля средства противовоздушной обороны России отразили атаку шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.



Собянин заявил, что на местах падений обломков беспилотных летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Никаких дополнительных подробностей к сообщению не приводится.

Ранее мэр столицы сообщил об отражении системами ПВО атаки двух летевших на Москву беспилотников.

Минувшей ночью на побережье Азовского моря и регионы России был произведён массовый налёт украинских БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку 120 вражеских дронов.

Ольга Щелокова

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