Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА на подлёте к Москве

06 июля 2025, 19:13

Собянин рассказал о шести беспилотниках, которых сбили силы ПВО на подлёте к Москве

Фото: Istock/NiseriN

6 июля средства противовоздушной обороны России отразили атаку шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.