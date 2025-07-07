МЧС: в Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников
На всей территории Краснодарского края объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России.
«На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов» — передает ведомство в своем приложении.
Граждан просят укрыться в помещениях без стекол и при необходимости звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось о сбитии семи беспилотников ВСУ над Орловской областью. На местах происшествий работают сотрудники спецслужб.