МЧС: в Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников

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На всей территории Краснодарского края объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России.



«На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов» — передает ведомство в своем приложении.

Граждан просят укрыться в помещениях без стекол и при необходимости звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось о сбитии семи беспилотников ВСУ над Орловской областью. На местах происшествий работают сотрудники спецслужб.
Иван Мусатов

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