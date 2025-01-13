ВСУ за сутки свыше 30 раз обстреляли ДНР 87 боеприпасами

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ВСУ за прошедшие сутки 32 раза обстреляли ДНР 87 боеприпасами. Этим поделились в управлении правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении; одна вооруженная атака — на кураховском направлении», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия два человека погибли, а также четверо получили ранения. Также повреждены два дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры. При обстреле пострадал один автобус и шесть автомобилей.
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Иван Мусатов