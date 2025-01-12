Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще семи областях Украины

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На Украине воздушная тревога объявлена в восьми областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Первые сигналы тревоги прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и на некоторых территориях Черкасской области. В 22:46 по московскому времени опасность удара с воздуха была введена в Киевской и Кировоградской областях.
Как отмечают РИА Новости, российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту. По данным российских властей, виновниками происшествия являются украинские спецслужбы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе нанесения ударов по инфраструктуре армия России не бьет по жилым и социальным зданиям.
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Иван Мусатов