Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Опасность распространяется на всю территорию региона. Сообщение об угрозе появилось в 01:02. Гусев призвал жителей сохранят спокойствие и следить за новостями от регионального правительства и службы МЧС.
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