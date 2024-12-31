Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК

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Вооруженные силы России подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили один безэкипажный катер. Этим поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, - это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК» — написал глава региона в своем telegram-канале.
Сообщение об успешном отражении атаки появилось в 01:31. ВСУ попытались нанести удар по региону в ночь на 31 декабря.
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Иван Мусатов