Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Боевики ВСУ вновь ударили по Льгову курского направления, проинформировал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — сказано в публикации.Хинштейн добавил, что данных о значительных разрушениях и пострадавших на данный момент нет. По словам чиновника, на месте сейчас работают коммунальщики, а также аварийные службы.
Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои на территории российского региона продолжаются до сих пор.
Перед этим стало известно, что боевики ударили беспилотником по больнице в Херсонской области.
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Никита Кротов