Губернатор Кузбасса Середюк вручил ветеранам СВО машины с ручным управлением

10 декабря 2025, 10:15

Фото: Администрация Кемеровской области

Глава Кемеровской области Илья Середюк вручил автомобили с ручным управлением кузбасским ветеранам Евгению Чакилеву и Алексею Третьякову, получившим тяжёлые ранения при выполнении боевых задач.





По данным «Сiбдепо», участники спецоперации получили кроссоверы отечественного производства «Москвич», оборудованные для перевозки коляски. Кроме того, там предусмотрены удобства посадки и управления.





«Отличный подарок подготовили для ветеранов спецоперации ко Дню Героев Отечества. Автомобиль — незаменимый помощник в быту. Это подтверждают ветераны, которым вручали машины в начале года. Ребята ездят на них по делам, в путешествия», — рассказал Середюк.

