Губернатор Кузбасса Середюк вручил ветеранам СВО машины с ручным управлением
Глава Кемеровской области Илья Середюк вручил автомобили с ручным управлением кузбасским ветеранам Евгению Чакилеву и Алексею Третьякову, получившим тяжёлые ранения при выполнении боевых задач.
По данным «Сiбдепо», участники спецоперации получили кроссоверы отечественного производства «Москвич», оборудованные для перевозки коляски. Кроме того, там предусмотрены удобства посадки и управления.
«Отличный подарок подготовили для ветеранов спецоперации ко Дню Героев Отечества. Автомобиль — незаменимый помощник в быту. Это подтверждают ветераны, которым вручали машины в начале года. Ребята ездят на них по делам, в путешествия», — рассказал Середюк.
Глава региона также выяснил, что Третьяков не может получить протезы, а в его военном билете до сих пор нет отметки об увольнении. Середюк подключился к решению проблемы лично.
Тем временем во всех районах ТиНАО начались акции по сбору новогодних подарков для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу окружной префектуры.
«Волонтеры начинают формировать праздничные посылки, в которые войдут не только необходимые вещи, но и сладости, а также письма со словами поддержки и теплыми пожеланиями. Их вручат адресатам в преддверии Нового года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года из округов столицы в зону проведения СВО отправили более тысячи тонн грузов.