Губернатор Ленобласти Дрозденко опроверг информацию об атаке БПЛА в Выборге

Фото: iStock/RamonCast
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем Telegram-канале, что сообщения об атаке беспилотного летательного аппарата на нефтебазу в городе Выборг не соответствуют действительности.
Дрозденко отметил, что на территории нефтебазы задействовалась пиротехника. По словам губернатора, угрозы возгорания или пожара отсутствуют.
В результате использования пиротехнических средств также никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение в цехе с полиэтиленом. Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы тридцать один специалист.
Читайте также:
МО РФ сообщило об уничтожении 57 БПЛА в Краснодарском крае и 3 в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки дрона загорелась крыша храма
В Санкт-Петербурге устранили открытое горение в цехе с полиэтиленом
В результате использования пиротехнических средств также никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение в цехе с полиэтиленом. Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы тридцать один специалист.
Читайте также:
МО РФ сообщило об уничтожении 57 БПЛА в Краснодарском крае и 3 в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки дрона загорелась крыша храма
В Санкт-Петербурге устранили открытое горение в цехе с полиэтиленом
Екатерина Коршунова