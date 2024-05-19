Губернатор Ленобласти Дрозденко опроверг информацию об атаке БПЛА в Выборге

Артиллеристы группировки войск «Центр» использовали агитационные снаряды по позициям националистов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и забросили листовки с призывом к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.