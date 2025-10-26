Губернатор Миляев сообщил о работе ПВО над Тульской областью

26 октября 2025, 23:39

Миляев: ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Тульской областью

Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над Тульской областью. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.