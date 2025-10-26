Достижения.рф

Губернатор Миляев сообщил о работе ПВО над Тульской областью

Миляев: ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Тульской областью
Фото: istockphoto / shcherbak volodymyr

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над Тульской областью. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.



По словам губернатора, в результате работы ПВО пострадавших нет. Повреждения зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Вместе с тем Миляев напомнил, что при угрозе атаки беспилотников гражданам необходимо уйти с открытых территорий, не приближаться к окнам и отказаться от фото- и видеофиксации действий ПВО.

Ранее в Тульской области объявили режим опасности БПЛА. Соответствующее оповещение опубликовано в канале губернатора.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0