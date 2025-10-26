Губернатор Миляев сообщил о работе ПВО над Тульской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над Тульской областью. Об этом в Телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.
По словам губернатора, в результате работы ПВО пострадавших нет. Повреждения зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Вместе с тем Миляев напомнил, что при угрозе атаки беспилотников гражданам необходимо уйти с открытых территорий, не приближаться к окнам и отказаться от фото- и видеофиксации действий ПВО.
Ранее в Тульской области объявили режим опасности БПЛА. Соответствующее оповещение опубликовано в канале губернатора.
