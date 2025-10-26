Над Москвой сбили два беспилотника
Собянин: БПЛА Украины пытались атаковать Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о том, что БПЛА Украины пытались атаковать столицу.
Вечером 26 октября системы противовоздушной обороны сбили несколько дронов.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.Следует отметить, что атаки беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно. Ранее под Брянском вражеские дроны-камикадзе ударили по движущимся автомобилям. За последние пять часов российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в небе над тремя регионами.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине.