Лавров: Россия солидарна с США в ключевой проблеме украинского урегулирования

26 октября 2025, 23:27

Сергей Лавров (Фото: Telegram / @MID_Russia)

Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с мнением президента США Дональда Трампа относительно перспектив решения ключевого вопроса, связанного с украинским кризисом. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Ультраханг».





По словам Лаврова, Трамп после состоявшегося на Аляске саммита выразил уверенность в том, что остается лишь согласовать некоторые второстепенные моменты, что является несложной задачей. Однако особый акцент американский лидер сделал на одном существенном аспекте, отметив одновременно, что и эта проблема имеет решение.



«Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны», — сказал министр.