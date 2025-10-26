«Признаём, но осуждаем»: Лавров высказался об Украине
Лавров: Россия признаёт независимость Украины, но критикует политику Киева
Россия признаёт независимость Украины, но выступает против политики Киева, которая направлена на искоренение русской идентичности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».
Лавров подтвердил, что Россия признает суверенитет Украины.
«Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — отметил дипломат.По оценке Лаврова, ситуация на Украине, по его оценке, резко ухудшилась после февраля 2014 года. Министр иностранных дел России утверждает, что тогда к власти пришли путчисты в результате того, что он назвал «незаконным и кровавым переворотом», организованным при поддержке США.
Ранее в России заявили о начале третьей мировой войны.