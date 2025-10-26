Достижения.рф

«Признаём, но осуждаем»: Лавров высказался об Украине

Лавров: Россия признаёт независимость Украины, но критикует политику Киева
Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Россия признаёт независимость Украины, но выступает против политики Киева, которая направлена на искоренение русской идентичности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».



Лавров подтвердил, что Россия признает суверенитет Украины.

«Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — отметил дипломат.
По оценке Лаврова, ситуация на Украине, по его оценке, резко ухудшилась после февраля 2014 года. Министр иностранных дел России утверждает, что тогда к власти пришли путчисты в результате того, что он назвал «незаконным и кровавым переворотом», организованным при поддержке США.

Ольга Щелокова

