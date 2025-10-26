«Признаём, но осуждаем»: Лавров высказался об Украине

26 октября 2025, 21:41

Лавров: Россия признаёт независимость Украины, но критикует политику Киева

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Россия признаёт независимость Украины, но выступает против политики Киева, которая направлена на искоренение русской идентичности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».





Лавров подтвердил, что Россия признает суверенитет Украины.

«Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — отметил дипломат.

