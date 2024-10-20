SHOT: Ночью украинские БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область

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В ночь на 20 октября атаке украинских беспилотников подвергся город Дзержинск в Нижегородской области. О срабатывании систем противовоздушной обороны сообщили местные жители.
В районе местного завода имени Свердлова были слышны взрывы и автоматные очереди, передаёт телеграм-канал SHOT. Официальной информации об атаке от министерства обороны пока не поступало. По словам очевидцев, первые громкие хлопки и звуки стрельбы прозвучали около 3:30 ночи. Всего люди насчитали около десятка взрывов. Продолжалось это примерно до пяти часов утра.
Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны отражали массированные атаки украинских БПЛА в нескольких российских регионах. Например, в Орловской области было сбито 11 дронов, в Брянской области — четыре, в Курской — восемь. Также об уничтоженном в подмосковном Раменском беспилотнике сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Александр Бойцов