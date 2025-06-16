Губернатор рассказал о последствиях налёта беспилотников на Орёл

16 июня 2025, 10:20

Клычков: в Орле обломки дронов повредили остекление в двух многоквартирных домах

Фото: Istock/NiseriN

В Орле несколько жилых домов получили повреждения из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.





Минувшей ночью область подверглась мощной атаке украинских дронов. По словам губернатора Орловской области средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом 11 украинских БПЛА.

«В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне», — сообщил Андрей Клычков.