Губернатор рассказал о последствиях налёта беспилотников на Орёл
Клычков: в Орле обломки дронов повредили остекление в двух многоквартирных домах
В Орле несколько жилых домов получили повреждения из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.
Минувшей ночью область подверглась мощной атаке украинских дронов. По словам губернатора Орловской области средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом 11 украинских БПЛА.
«В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне», — сообщил Андрей Клычков.Клычков добавил, что ещё известно о повреждении крыши ангара на территории одной из коммерческих организаций. Мирные жители никаких повреждений не получили. Представители экстренных служб и правоохранительных органов сейчас работают на местах крушения беспилотников.