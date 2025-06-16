16 июня 2025, 08:20

Сенатор Пушков: Европейские деньги для Украины исчезнут в бездонной дыре

Фото: iStock/Andrii Atanov

Киев без финансовой поддержки со стороны Вашингтона не сможет продолжать боевые действия. Об этом в личном Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.





По словам политика, даже помощь Украине со стороны Европы вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Пушков подчеркнул, что «спасение» Киева очень дорого обойдется европейским странам.





«Гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — пояснил сенатор.