В России сделали неблагоприятный прогноз для оставшейся без поддержки США Украины
Сенатор Пушков: Европейские деньги для Украины исчезнут в бездонной дыре
Киев без финансовой поддержки со стороны Вашингтона не сможет продолжать боевые действия. Об этом в личном Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, даже помощь Украине со стороны Европы вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Пушков подчеркнул, что «спасение» Киева очень дорого обойдется европейским странам.
«Гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — пояснил сенатор.
Киев не мог сдержать натиск ВС РФ и при поддержке США, а без нее ВСУ тем более продолжат отступать, заключил он.