ВСУ мобилизовали больного психическим расстройством в десантно-штурмовую бригаду

16 июня 2025, 09:27

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины, Дмитрий, поделился с ТАСС своей историей о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) несмотря на наличие психического расстройства.





По его словам, он страдает от данного расстройства с детства, однако на медицинской комиссии врачи признали его здоровым.





«Не успел сделать себе группу инвалидности», — отметил он.