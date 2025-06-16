ВСУ мобилизовали больного психическим расстройством в десантно-штурмовую бригаду
Военный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины, Дмитрий, поделился с ТАСС своей историей о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) несмотря на наличие психического расстройства.
По его словам, он страдает от данного расстройства с детства, однако на медицинской комиссии врачи признали его здоровым.
«Не успел сделать себе группу инвалидности», — отметил он.
Дмитрий также рассказал, что сдался в плен российским военнослужащим в приграничном районе Курской области. В плену с ним находится еще один украинский военный, который, по словам Дмитрия, также имеет психическое расстройство и ведет себя «уже более буйно».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.