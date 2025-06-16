Российский боец рассказал об оставшейся от ВСУ под Курском смертельно опасной находке
Боец ВС РФ с позывным Малой: В Курской области найден заминированный ВСУ самокат
В Курской области после частичной оккупации региона ВСУ российские солдаты обнаружили смертельно опасные находки. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Малой, передает ТАСС.
Одной из таких находок стал заминированный самокат. По словам Малого, внешне это транспортное средство не отличалось от других, но из-за трещины в корпусе военнослужащие заметили у самоката подозрительную «начинку».
«И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — добавил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.