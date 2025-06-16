Российский боец рассказал об оставшейся от ВСУ под Курском смертельно опасной находке

16 июня 2025, 09:45

Боец ВС РФ с позывным Малой: В Курской области найден заминированный ВСУ самокат

Фото: iStock/ANGHI

В Курской области после частичной оккупации региона ВСУ российские солдаты обнаружили смертельно опасные находки. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Малой, передает ТАСС.





Одной из таких находок стал заминированный самокат. По словам Малого, внешне это транспортное средство не отличалось от других, но из-за трещины в корпусе военнослужащие заметили у самоката подозрительную «начинку».





«И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — добавил он.