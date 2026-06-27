Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву

27 июня 2026, 04:27

Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили семь БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.